美國晶片製造設備大廠應用材料（Applied Materials）開出第一槍，就拜登政府對中國最新祭出的半導體技術出口限制可能造成的衝擊提出具體數字。該公司周三宣布下修營收和獲利預測，稱美國政府這些新規定將導致公司第四財季（截至10月30日）淨營收損失2.5億～5.5億美元，而下年度第一季營收也可能受到程度相當的衝擊。

受此打擊，應用材料周三盤後股價下跌0.6%，稍早前一度跌1.6%。

拜登政府上周五發布一連串新規定，全面收緊對中國的半導體技術出口。除非先獲得政府許可，否則美國公司必須停止向中國晶片製造商提供能生產先進晶片的設備。

根據Evercore ISI分析師CJ Muse調查，2021年中國業務占應材總營收額約29%。

該分析師在最近的一份報告中指出，科磊（KLA Corp）、科林研發（Lam Research Corp）和應材等製造設備廠營收受到的影響估將介於5%～10%，而中國的任何報復性措施都可能進一步打擊這些公司的營收表現。

應材表示，拜登政府對中國祭出的新一輪半導體技術出口限制將影響公司第四財季和下年度首季營收表現，受到衝擊的程度總計可能達到10億美元。應材將第四財季營收預測從66.5億美元加減4億美元，下修至64億美元加減2.5億美元，低於分析師預估的66.7億美元。該公司並將第四財季經調整後每股盈餘預測從介於1.82～2.18美元，下修至介於1.54～1.78美元。

應材警告，下年度首季營收也將受到程度類似的衝擊。

該公司將在11月17日公布第四季財報。

應材表示正在依據所需申請額外的出口許可與授權，並證實最近已收到麻州地區檢察署傳票，要求提供其在中國的客戶資訊。

全球晶片業正面臨後疫情時代電腦、智慧手機和其他電子設備需求暴跌的巨大逆風，而應材發出警告凸顯出晶片業的處境恐將更為艱難。