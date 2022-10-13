美國對大陸祭出最新半導體銷售禁令等大環境不利因素干擾，光學上游玻璃毛胚廠聯一光(3441)因車廠下單轉趨保守，第4季車載鏡頭接單受到影響，聯一光董事長陳忠政表示，第4季業績與第3季相當，全年營收與去年相當，但獲利會比去年好，至於明年，雖然公司不悲觀，但大環境「不容樂觀」。

日前美國商務部宣布新一輪半導體技術銷售中國禁令，讓美中對抗再升級，也讓原已飽受大陸封控及經濟不景氣干擾的大環境再添變數，陳忠政坦承，佔公司營收40%到50%的車載鏡頭近期出現訂單明顯縮減，看起來有受到美國晶片禁令的影響。

儘管大環境變數不少，陳忠政正面看待聯一光的競爭優勢，陳忠政表示，聯一光擁有各國各廠商的材料，包括德國肖特、日本小原等，且聯一光與上游保持良好互動關係，在品質、交期能充分滿足客戶期待與要求，連中國最大國營光學廠光明光電都願意把聯一列為第一優先考慮廠商；加上公司自去年開始改變策略採取接少量多樣產品，如：醫療、測量器材、測距儀、無人機、人造衛星，是公司今年獲利明顯提升的重要原因。

聯一光自結9月營收為3300萬元，年減17.12%；累計前3季營收為3.55億元，年增4.69%。

陳忠政表示，現在整個大環境變化太快，原本預期今年營收會比去年成長10%到15%，但上海封城致使鏡頭銷售下滑，連帶第3季營運較第2季衰退，近期車載鏡頭接單也因美國晶片禁令受到影響，雖然前3季營收3.54億元，年增4.69%，目前看來，第4季營收與第3季相當，全年「不悲觀也不容樂觀」，預估全年營收與去年持平，獲利則可望比去年好，至於明年，雖然公司不悲觀，但大環境「不容樂觀」，應該與今年差不多，獲利表現會比營收好。