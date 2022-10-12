聯一光（3441）今年好戲唱了半場，原估今年營收仍可望較去年成長一成至15％，沒想到大環境不給力，拖累下半年表現，第四季的展望目前看來和第三季差不多，惟聯一光董事長陳忠政仍掛保證，強調今年營收未必會有亮麗的表現，但獲利仍會經由更多方面的管控，讓數字更高一些。

聯一光近幾年積極轉型，有別於以往側重機器設備與製程改良，靠效率提升和成本降低來拉抬毛利率，近幾年開始轉向研發，繼106年度與工研院合作開發水果甜度計後，110年又和工研院合作進行雙重殺菌空氣濾清器技轉，朝建立自有品牌，提升附加價值的方向努力，陳忠政表示，近兩年研發費用的占比明顯提升，初估去年僅占3％，今年估可達4％至5％。

受惠於轉型有成，聯一光上半年毛利率狂飆，首度站上四成，連帶也推升獲利邁大步，不料好景不常，今年5月因碰上上海封城，導致營收持續下滑，連帶壓縮前三季營收的年增率僅餘4.69％，緊跟著第四季又因中美對抗日趨嚴重，拖累車載拉貨走低，聯一光董事長陳忠政不諱言，「現擔心原本年增的4.69％，在第四季也會被吃掉」，今年營收恐只有持平的表現。

雖然營收成長率不如預期，但陳忠政仍強調，今年營收未必會有亮麗的表現，但獲利仍會經由更多方面的管控，讓獲利更高一些。

展望第四季，陳忠政表示，目前內部初估第四季的展望和第三季差不多，看法是「不悲觀，但也不容樂觀」，由於明年大環境的變化依然是太快且千變萬化，對於明年的展望，也與今年看法大致相同。