台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)公告9月自結合併營收4.41億元，年增42.58%、月增6.33%；第三季營收12.51億元，年增37.12%、季增7.23%；前三季合併營收為35.70億元，年增36.43%。

久陽表示，螺絲本業出貨順暢，9月份營收再次刷新前高，螺絲本業連2月登頂，整體9月營收創歷史次高紀錄，僅次於今年3月，前三季合併累計營收與2021年全年度37.61億元相比差不多，在此基礎上預估今年在營收與獲利可望寫下10年來最佳記錄。

在轉投資部分，子公司榮福在現有標案上積極提升營運效率並改善獲利，明年焚化爐標案已在進行評估規劃，預期將可帶動明年營運成長動能。孫公司台鋼能源搭配集團規劃，除擴展太陽能發電外，將進行整體再生能源案場的拓展以及新能源營運的評估投入。

董事長孫正強表示，螺絲本業因應客戶端消化庫存，調整接單與出貨策略，提升營收與獲利，子公司台鋼運輸亦積極組建自營車隊，增加貨運調度靈活度，並降低成本，久陽集團2022年營收預期將展現佳績，在營運與獲利上將是豐碩的一年。