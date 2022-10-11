環球晶(6488)今早盤中股價再創今年以來新低，觸及341.5元，也是2020年4月以來新低，若以2021年7月高點972元計，環球晶股價下跌逾6成。該公司公告9月營收60.6億元，月減3.3%，年增12.6%，仍再創歷史第三高；第三季不受終端市場需求減弱影響，營收達180.5億元，季增2.9%，年增17.5%，續創新高；前三季累計營收衝破500億元大關、達519億元，年增14.4%，創歷年同期新高。

環球晶表示，為抑制通膨，各國政府紛紛祭出緊縮財政手段，使總體經濟籠罩陰影，連帶削弱消費性電子產品，但半導體應用已深入生活各層面，不僅是維持社會運作的關鍵產業、重要性也提升至國家戰略位置。雖然有少部分半導體客戶，為在年底調節存貨，盼將部分第四季訂單遞延至明年1月出貨，但影響程度不大，目前車用、工業用與功率電子元件領域需求仍非常強。

雖然環球晶公司業績面持續報喜，但外資和投信法人卻站在賣方，技術面KD值呈死亡交叉。