IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)受惠旺季需求較強、新台幣貶值助攻，2022年9月合併營收雙位數「雙升」創高，帶動第三季合併營收連6季改寫新高，表現略優於預期。展望後市，由於市場不確定性仍在，公司認為營運狀況仍需逐季持續觀察。

欣興公布2022年9月自結合併營收135.42億元，月增達11.63％、年增達43.23％，改寫歷史新高。使第三季合併營收374.53億元，季增5.1％、年增達33.08％，連6季改寫新高。累計前三季合併營收1037.99億元、年增達40.27％，續創同期新高。

欣興先前法說時對第三季展望相對趨守，表示由於近期市場變數仍多，預期市況將與第二季相當，其中高密度連接板（HDI）受惠步入旺季，需求及稼動率可望轉強，惟仍須審慎觀察通膨、地緣衝突及庫存調整等因素影響。

而欣興單月營收於7月下滑、終止連4月創高態勢，時值產業需求修正雜音四起，引發市場疑慮。不過，美系外資先前調查指出，7月營收下滑主要受客戶產品轉換影響，但更新、更複雜的產品將持續推動ABF載板含量成長，使營收自8月起順利重返成長軌道。

而欣興9月成長力道顯著轉強，以雙位數「雙升」佳績改寫新高，法人認為主要受惠高密度連接板（HDI）旺季需求及稼動率轉強、ABF載板新產能逐步開出，配合新台幣匯率貶值助攻，使第三季營收表現優於預期。

欣興表示，第三季表現確實略優於先前預期，各產品線均有不錯表現。不過，由於市場不確定因素仍在、需求持續變化，後續營運仍需持續觀察。美系外資認為，由於可用產能增加、且第二季台灣受疫情影響，看好欣興第三季營運效率將回升。

欣興今年資本支出估約443億元，其中80～85％用於載板。各產品線產能維持年初規畫不變，預期載板產能將增加20％至287萬平方英尺，HDI及軟板分別維持290～300萬、40～50萬平方英尺不變，傳統PCB則預期減少15～20％、降至130～140萬平方英尺。