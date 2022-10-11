消息面：

1.美國聯準會副主席布蘭納德表示，會審慎評估最新經濟數據，確認之前連續升息對通膨的影響性之後，再決定未來升息相關事宜。擁有利率決策權的布蘭納德最新談話與9月說法吻合，但與其它利率決策委員的觀點有些不同，因為其它大都支持大幅升息來力抗通膨。目前市場普遍預估，聯準會在11月1至2日既定會議中，會做出升息3碼，也就是75個基本點。

2.由於憂慮全球經濟將出現衰退，進而抑制原油需求量，即使日前OPEC+祭出減產來拉抬原油價格，但國際油價還是走跌，連6紅美夢碎。紐約期油下跌1.51美元或1.63%，每桶收91.13美元。倫敦布蘭特期油下跌1.73美元或1.76%，每桶收96.19美元。

3.美國通膨居高不下，可能導致聯準會大幅升息，美元匯價因此上揚，連升日4日，英鎊兌美元也連貶4天。美元指數升0.3%至113.14，再次接近9月所創20年新高點114.78。

4.全球避險資金明顯流向美元之下，國際金價7日跌穿每盎斯1700美元關卡後，10日再度走低。紐約期金收跌2%，每盎斯收1675.2美元。現貨金每盎斯收1665.3美元，下挫1.75%。

5.下跌2.3%的比特幣，每枚目前在19,051.63美元附近，正進行1萬9大關保衛戰。