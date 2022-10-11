晶睿(3454)自結9月合併營業收入為7.96億元，月減13.65%，累計第3季合併營收為25.67億元，季增21.4%，為單季歷史新高，晶睿通訊表示，公司積極布局全球接單業務，持續推動自動化生產、擴大產能，以利推升營運向上成長。

受出口排程影響而不如8月影響，晶睿9月合併營收為7.96億元，月減13.65%，年增95.4%，晶睿表示，整體市場對於安防產品需求續增，且受惠旗下代工及品牌兩大事業動能強勁，第3季合併營收為25.67億元，季增21.4%，年增1.08倍，創下單季歷史新高；累計前9月合併營業收入為65.52億元，較去年同期成長62%。

晶睿近期參與美國GSX、德國InnoTrans及Security Essen國際展會，展示最新安防AI軟體及產品，受到客戶熱烈回應，晶睿通訊表示，公司積極布局全球接單業務，持續推動自動化生產、擴大產能，以利推升營運向上成長。