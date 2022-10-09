台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛(5009)公告9月份自結合併營收為新台幣10.45億元，年增25.83%、月減5.68%；第三季營收32.56億元，年增33.27%、季增3.85%；累計1-9月自結合併營收90.35億元，年增加45.17%。

榮剛9月營收持續站穩10億關卡，公司表示，中秋連假及例行性年中盤點使得出貨天數減少，且歐美出貨比例偏多未能認列在當月，致使9月營收較上月減5.68%，預估10月營收將回復到11億元以上。榮剛接單表現持續暢旺，來自航太、能源、油氣等高值化產業第三季接單占比過半，全公司接單總金額再創歷史新高。目前在手訂單已達8個月以上，電爐、VAR及ESR皆處於產能滿載狀態。

榮剛指出，俄羅斯削減天然氣供應令能源價格飆漲，致使歐洲鋼鐵業被迫減產甚至停工，公司的價格與品質在市場上具有相當之競爭力，有能力爭取更多訂單。而隨著各國國境陸續解封，旅遊及商務飛行需求大增，光是波音及空巴單走道新飛機交付時程已落後好幾個月，牽制了航空公司增加航班以滿足復甦需求的能力，可以明顯感受到系統廠強力拉貨的勁道。公司航太、能源、油氣訂單持續增長，9月接單占比合計突破60%，對未來營運獲利成長樂觀以待。