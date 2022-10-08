香港金管局7日公布香港最新外匯存底資產規模，數據顯示，2022年9月份官方外匯存底資產為4,192億美元，較8月底的4,318億美元減少2.9％，相當於126億美元。

香港經濟日報報導，香港外匯存底由2022年5月底的4,650億美元，連跌4個月至最新的4,192億美元。

金管局指出，本次公布的規模4,192億美元外匯存底資產總額，相當於香港流通貨幣五倍多，相當於港元貨幣供應M3約41％。

大陸方面，中國人民銀行近日公布，大陸外匯存底連跌兩個月，9月底外匯存底規模為3.0289兆美元，月減259.26億美元。

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，9月跨境資金流動總體平穩，境內外匯供需延續基本平衡。國際金融市場上，受主要國家貨幣及財政政策、宏觀經濟資料等因素影響，美元指數進一步上漲，全球金融資產價格大幅下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，9月外匯存底規模小幅下降。