輔信(2405)9月合併營收新台幣1.49億元，較上月增加26.35％，惟第三季合併營收4.13億元，與去年同期相較則減少，主要係歐美部分港口及內陸貨運缺工、罷工、船運無法如期到港等，影響公司工業應用電腦訂單出貨效率。輔信前三季合併營收13.32億元，與去年同期相較仍有微幅成長。

輔信指出，子公司暄達醫學於美國與德國設立其子公司的計畫已陸續完成，未來將可優化當地的通路、技術、產品與倉儲運輸等服務，以協助客戶開發與市場在地化推展，並有助於暄達將市場範疇，擴展至中南美洲與歐陸其他市場。而在負壓傷口治療機方面，已經於國內獲得包括慈濟、北榮、三總、新光等多間大型醫療院所導入，取得正向迴響，接續亦將是暄達在海外市場拓展上主力推動的重要產品，近期已經開始出貨予南美洲客戶。

輔信自轉型科技醫療，陸續發表零接觸智慧防疫機，新增工業電腦產品線後，雖近兩年歷經全球疫情影響，航運成本飆升、缺料缺工衝擊，公司自2019年已連續三年獲利保持穩定揚升，公司仍將投入布局新產品推廣，預期隨著疫情管制寬鬆，第四季起海外展覽恢復開展，公司亦會加重投入力道，積極爭取新客戶，以及產品組合優化，高毛利營收比重增加下，將可望為公司挹注營運成長動能。