貨櫃三雄公布9月營收，僅剩長榮(2603)維持年增，陽明(2609)、萬海(2615)都呈現雙減情況，主要都是面臨運價因需求下降而走跌，且仍有部分地區港口有罷工及碼頭塞港影響。

長榮9月營收501.98億元，月減12.61％，年增5.5％；累計前三季營收5162.63億元，因今年以來整體運費仍較去年維持高檔，年增54.85％。

陽明9月營收279.74億元，月減20.28％，年減15.79％；累計前三季營收3159.64億元，年增36.78％。

陽明指出，全球通膨對市場需求造成影響，碼頭工人勞資問題造成部份港口罷工行動，加上美西勞資談判進展緩慢，顯示供應鏈仍存在不確定性。隨著大陸十一長假到來且時序逐漸進入淡季，歐美大型零售商在積極去庫存後貨量是否回穩仍值得觀察。

萬海9月營收186.17億元，月減12.66％，年減27.74％；累計前三季營收2194.63億元，年增39.47％。