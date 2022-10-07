耀登(3138)9月合併營收為1.53億元，月減少8.08%、年增加30.54%；今年1~9月累計營收12.36億元、年增17.86%，主要動能來自於射頻天線產品出貨暢旺；但9月營收相較8月略為下滑，是受美系NB大廠拉貨趨緩，且設備產品交貨遞延至今年第四季所致。

台灣目前營運的5G頻段以4G LTE所使用的Sub-6Ghz為主，中頻頻段為3.5GHz，乃因5G前期NSA(None stand alone)模式需相容既有4G技術之故。耀登在Sub 6Ghz天線已有多年深厚經驗，可將該頻段各種通訊技術，例如4G LTE、Wi-Fi、Bluetooth、UWB、RFID等射頻訊號所需之天線，協助客戶作尺寸與效能的最佳設計整合；此外，耀登也積極開發中高頻的產品，包括低軌衛星、毫米波等產品。

耀登另一項優勢在於，在天線產品初期即與客戶共同開發，根據產品規格與外觀設定，對天線做設計與模擬，以及配置建議，為客戶做客製化的產品，在產品前期投入資源較多，確保產品開發完成後能達到預期的效能，因此與客戶黏著度相當高。未來耀登的射頻天線產品將著重在工控、車載、醫療、以及基礎建設O-RAN的RU和低軌衛星的UT(User Terminal)，生命周期愈長的產品，其客製化程度也愈高，產品規格也會隨之提升，這將進一步優化公司的產品組合，帶動獲利成長。