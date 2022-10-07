健喬(4114)9月營收3.8億元，月增1%、年增39%，為歷史第3高紀錄，前9月營收31.3億元，較去年同期成長35%。健喬指出，入秋後心血管、泌尿以及呼吸道用藥的處方需求逐步增加，健喬9月仍呈現近4成的營收成長，展望第4季藥業傳統旺季，營收將持續推高成長力道。

健喬指出，銷售前40大藥品毛利佔總毛利的7成，對公司的營收貢獻變化具有舉足輕重的角色。而前四十大藥品在各治療領域的營收占比也隨著季節轉換期間已經悄悄產生轉變。以呼吸道藥品為例，8月佔前40營收31%，9月已經來到33%，尤其像特索寧鼻噴及樂息喘膜衣錠等呼吸道用藥因為氣候變化而需求激增最為明顯。在心血管用藥部分，8月佔前40大營收12%，9月已經來到近15%，其中治療糖尿病的用藥美克糖錠9月較8月成長31%最為突出。

另外，泌尿道領域方面，8月佔前40大營收26%，9月已經來到近27%，尤其像治療膀胱過動的原廠藥沛卜淨因為病患排汗量於入秋後明顯降低，需求也比8月成長近36%。由季節趨勢推估，健喬的三大營收的主引擎泌尿、呼吸道以及心血管用藥的銷售變化將為旺季的營收帶來高度成長。

在外銷市場方面，愛克痰在海外包括泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、哥斯大黎加與中國等國陸續查登之後，今年到九月為止台灣出口東南亞及美洲等地的接單量已經較去年全年訂單成長足足有138%。健喬具有囊括台灣NAC九成市佔的市場經驗，並成功跨出海外，已成為「全球NAC市場具影響力的供應商之一。