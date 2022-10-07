專業絕緣材料廠鉅橡企業(8074)9月合併營收1.17億元，較上月減少10.41%，受益美耐板市場暑期裝修需求挹注，帶動美耐板訂單成長，第3季合併營收3.61億元，年增2.15%。

由於PCB供應鏈謹慎觀察終端消費市場需求，盤點庫存、保守下單，加上暑期結束，室內裝修需求減緩，鉅橡9月合併營收1.17億元，月減10.41%，鉅橡表示，受益美耐板市場暑期裝修需求挹注，帶動美耐板訂單成長，美耐板前3季營收比重與年增率皆為雙位數表現，推升第三季合併營收年增率2.15%，公司PCB耗材以高階需求為主，今年在中國大陸逐步復工，PCB供應鏈庫存去化完畢，受惠PCB產業高階製程需求，載板用量倍增，加上跨足建材市場，產品多元佈局，推升前3季合併營收10.6億元，較去年同期成長2.08%。

展望第4季，鉅橡謹慎觀察PCB產業變化，消費性電子包含智慧型手機、平板、NB等新品拉貨需求，鉅橡表示，受到全球通膨、經濟下行風險，終端消費市場需求平緩，第四季客戶將進行庫存盤點，營收動能維持平穩，惟公司多元布局台灣建材市場，挾產品競爭優勢，積極於市場擴展通路，以期產業規模逐步放大，進而提升公司建材市場市佔率。

鉅橡表示，面對原物料價格居高不下，鉅橡積極調整產品組合，以高毛利產品生產為主，下半年亦沒有一次性業外損失提列，以期匯兌收益，獲利表現可望回升，全年營運穩健。