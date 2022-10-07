半導體大廠超微公司（Advanced Micro Devices Inc）周四將第三季營收預測大幅下修約10億美元，釋出晶片市場衰退情況可能遠超出預期的警訊。

超微宣布第三季營收預估約為56億美元，遠不及該公司在8月時預估的67億美元加減2億美元。

受此打擊，超微周四盤後股價下跌4.51%，拖累輝達和英特爾盤後分別下挫約3%。

執行長蘇姿丰在聲明中表示，個人電腦（PC）市場在本季大幅減弱，總體經濟環境導致PC需求不如預期。

通膨失控以及人們重返辦公室和學校，導致PC方面的支出較封鎖期間大幅下滑，當時遠端上班上課的需求帶動PC銷售急速增長。主要PC市場中國堅持清零的嚴格防疫政策亦給晶片製造業帶來壓力，而俄國入侵烏克蘭的戰爭則加劇供應鏈之亂，並使需求更加惡化。

今年以來，費城半導體指數已經下跌36.4%，和2021年全年大漲 41.2%形成鮮明對比。

Moor Insights & Strategy晶片分析師Anshel Sag表示，超微在告訴大家，隨著後疫情時代PC市場轉衰，沒有人能從中倖免，那些庫存調整也對超微造成衝擊。但總體而言，這看起來比較像是一個單一、儘管規模很大的業務進入周期性調整，而非結構性或策略性的調整。

蘇姿丰也表示，超微的數據中心、嵌入式和遊戲晶片業務仍然強勁成長。

在超微之前，已有數家同業發出營運警告。上周記憶體大廠美光表示，基於前景可能更加艱難，2023財年資本支出投資將大減逾30%，降至80億美元。輝達和英特爾上季獲利表現亦遠不及市場預期。

超微表示將在11月1日發布第三季業績報告。