聖暉（5536）7日公布9月合併營收達27.6億元，年增45％，續寫歷年同期新高！受惠訂單認列進度暢旺，帶動第三季合併營收達83.4億元，年增66％，締造歷年單季新高；前三季合併營收達202.4億元，年增44％，不僅刷下歷年同期新高，並一舉超越去年全年的營收表現！

大陸子公司聖暉集成（603163.SH）首次於上海交易所募集發行新股2000萬股，每股人民幣27.25元，順利於9月29日收足股款，發行中籤率0.018％，聖暉持股比例降至64.997％。

聖暉強調，聖暉股東權益將因聖暉集成新股溢價發行增加近新台幣10億元，所募得資金除可充實營運資金改善財務結構，更重要的是，研發中心的設立有助於墊高工程服務技術含量，包括重點投入CFD工程輔助分析技術、AMC防治實驗、BIM建模技術、及工業4.0智能工廠廠務等四大核心技術解決方案，有助於優化研發環境及全面完善研發架構，進而提升當地市場知名度及吸引當地專業技術人才，增強公司營運動能。

展望2022年第四季，目前各產業客戶仍保持良好訂單施作進度，隨著訂單逐步認列有助於保持營運良好動能；此外，聖暉集團仍擴大整體業務接單表現，同步優化業務接單結構，並因應全球綠色環保趨勢浪潮，持續開發各項綠色技術，提供客戶最佳環保節能方案，以綠色工程趨動者定位，強化各產業客戶業務合作黏著度，進一步墊高集團於整體市場競爭力，以期帶動未來營運更上層樓。