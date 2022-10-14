民眾黨不分區立委蔡壁如碩士論文抄襲案，遭德明財經科技大學撤銷其碩士學位。蔡壁如今()14日)晚上宣布，自即日起辭去立委職務。國民黨台北市議員候選人楊植斗表示，蔡壁如後續處理，看到政治人物的風骨，不像有一堆人論文有狀況，還繼續在當立委，甚至還出來選縣市首長。他甚至點名民進黨基隆市長參選人蔡適應、雲林縣長參選人劉建國，指他們跟蔡壁如相比，高下立判。

楊植斗14日在臉書粉專貼文表示，蔡壁如有風骨。蔡壁如的論文違反學術倫理，經過一天的時間，宣布辭去立委職務，扛起自己的政治責任。雖然論文有問題，但蔡壁如的後續處理，也讓大家看到政治人物的風骨。

楊植斗接著指出，有一堆人論文有狀況，還繼續在當立委，甚至還出來選縣市首長。例如︰民進黨基隆市長參選人蔡適應、雲林縣長參選人劉建國，這兩個人跟蔡壁如相比，高下立判。

楊植斗也不忘酸說，論文有狀況的人，當然不能忘記總統蔡英文。他甚至質疑讓不誠實的人當選，就會把國家搞垮，這6年來的慘狀，大家應該都很有感吧。