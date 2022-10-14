民眾黨立委蔡壁如因為碩士學位被德明科大撤銷後，於今晚宣布辭去立委職務。《新聞大白話》主持人錢怡君在臉書表示，消息出來後，她和蔡壁如通了電話，電話那頭還是一陣陣爽朗的笑聲，劈頭就說「怎樣，只有我做得出來吧？」

因碩士論文被踢爆涉嫌抄襲，德明科大13日以違反學術倫理撤銷學位，民眾黨立委蔡壁如今（14）日晚間9時在臉書宣布，辭去立委職務。隨後又發出3點辭職聲明，強調自己要樹立新政治的典範，而不是因為論文有問題。

《新聞大白話》主持人錢怡君在臉書表示，消息出來後，她和蔡壁如通了電話，電話那頭還是一陣陣爽朗的笑聲，劈頭就說「怎樣，只有我做得出來吧？」

錢怡君直言，蔡壁如的聲音聽起來蠻輕鬆愉快的，於是邀請她上節目，蔡壁如一秒答應，「但明後天先讓我休息一下吧？我好累」。

錢怡君認為，這招壯士斷腕，是為了救選情，保珊珊、保虹安，避免自己變成提款機，但還是要給個Respect ，畢竟死皮賴臉的政客也不少。

至於有人認為好可惜，因為覺得蔡壁如蠻認真的。錢怡君說，「嗯，但血滴子顯然不夠殺。」錢怡君也期待，新光小公主在議場的表現。