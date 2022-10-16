前立委郭正亮。（資料照片）

總統蔡英文10日於國慶演說中表示，兵戎相見絕對不是兩岸的選項，尋求雙方可接受維持台海和平穩定的方法。前立委郭正亮直言，「兵戎相見不是選項」是廢話，誰喜歡戰爭？如果川普選上總統，兩岸啟動政治談判的機會會增加！

總統蔡英文10日於國慶演說中，呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項，唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局，尋求雙方可接受維持台海和平穩定的方法。

前立委郭正亮日前在《岑永康直播》中表示，蔡英文並沒有提出台灣願意跟中國大陸進行政治談判的概念！「兵戎相見不是選項」是廢話，誰喜歡戰爭？基本上是沒有準備！

主持人岑永康直言，這次蔡英文國慶演說，四分之一的篇幅都跟國防軍事有關。郭正亮認為，這反應出兩岸政治談判非常困難，所以蔡英文只能夠做她能做的事情。

郭正亮分析，台灣的常備兵和軍備不足，台灣和美國也都有基本共識，所以國慶演說基本內容偏軍事！岑永康問「就是為了接下來跟美國之間，不管是台灣政策法或是軍事合作更提升來鋪路？」「我認為是！」郭正亮答道。

郭正亮也推估，如果川普選上總統，他也不喜歡戰爭，兩岸啟動政治談判的機會會增加！不會一次就談定，會有一個過程，這時美國的角色就很重要。而川普不會糾纏意識形態，就是利益交易；民主黨的拜登就會糾纏於自由民主人權一大堆意識形態。