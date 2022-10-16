疫情、戰爭、極端氣候等天災人禍接連發生，太極門氣功養生學會等5個主辦單位號召超過500個協辦團體16日下午1點半於台大綜合體育館舉辦「良心領航 點亮希望」-愛與和平全球祈福大會。

總統蔡英文賀電致意，盼藉此盛事集結正向安定能量。內政部並頒發獎狀肯定太極門掌門人推動國際良心日宣揚愛與良心推動和平文化。立法委員蔣萬安、前衛生福利部長陳時中、前台南縣長蘇煥智律師及前台北市副市長黃珊珊親臨現場參與，多國駐華使節也共襄盛舉。

主辦單位太極門掌門人洪道子博士宣告每年的10月16日為「世界祈福日」，紀念全球共同凝聚「為世人祈福」的心意，以誠敬之心，向上蒼祈求祝禱；並承諾願盡一己之力，匯聚眾人的良心善念，讓災禍遠離、疫病消除；祈願萬物生靈皆平安、不再傷痛恐懼；祈願人人良心覺醒，行善積福。洪博士呼籲，人人透過每日的靜心、省思與悔過，喚醒內在良心，多做善事以彌補過失，運用智慧化解干戈，匯聚好念，引動善行。主辦單位邀請大家連署響應「世界祈福日」。

現場舉辦「世界之愛和平鐘鳴鐘儀典」，洪道子博士鳴鐘九響祈願「良心啟善行 真愛渡世人 萬物享太平」，並由聖文森及格瑞那丁大使暨使節團團長柏安卓(Andrea Clare Bowman)鳴響，許下和平心願：一旦政治領袖把國家與人民的需求擺第一，我們就在通往和平的路上。柏安卓成為全球第446位世界之愛和平鐘鳴鐘領袖。

參與演出的太極門弟子從7歲到70歲，其中大學生及社會新鮮人的現代舞蹈結合武術，展現年輕世代改變世界、護衛家園、讓世界更好的行動力。