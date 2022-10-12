2022 TCCF創意內容大會（Taiwan Creative Content Fest）將在11月3日至13日登場，TCCF 以「台灣是亞洲最佳合作夥伴」（Your Best Partner in Asia）為定位，匯聚台灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源。本屆展會突破以往規模擴大舉辦，深化與國際業者連結，不僅提供完整的線上、線下交易模式，也透過邀請國內外專業人士參與各類型提案專場，期待提升將台灣的「好故事」變成「國際產品」的機會。

2022 TCCF創意內容大會今年邁入第三年，共有四大單元，分別為「PITCHING提案大會」、「MARKET內容交易市場」、「INNOVATIONS創新展演」與「FORUM國際趨勢論壇」。

「內容交易市場」吸引來自台、日、韓、泰、港等超過130間國內外公司參展，展示近800件線上及線下作品，橫跨影視、出版、動漫、表演藝術、遊戲及跨域應用等領域，將提供買家作品閱覽、觀看試片及媒合洽談等活動；透過兒少節目、沉浸式場域、多元性別 LGBTQ＋、台灣原創漫畫與出版跨域媒合等主題的4場實體及1場線上推介會，為業者創造商業合作機會。活動限定專業人士免費報名。

「國際趨勢論壇」重磅邀請到國內外影視專業人士，以故事、資本、科技三大方向進行對談與分享。「Industry Talk 產業對話」共有10場次，包括Meta、中華電信代表暢談元宇宙的佈局策略、國際專業人士分享影視合製、市場拓展等經驗；「Spotlight 焦點專場」共有5場次，邀請到歐洲最大電視劇集市場展「Series Mania」、影音平台YouTube、亞洲動畫高峰會Asia Animation Summit、全球最具指標性的兒少內容產業媒體Kidscreen及新加坡重要媒體集團Mediacorp等重要合作夥伴，談論影視內容的市場趨勢，此專場僅開放專業人士報名。

「創新展演」中「未來內容展」由三金舞台設計師馮建彰操刀，以「擴增宇宙運算中」為主軸，橫跨 NFT、XR、互動投影等多種體驗媒介，展示文化內容產業與科技應用發展的各種形態。今年共有 19 件作品參展，包括甫獲2022威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽」（Venice Immersive Competition）、「最佳體驗獎 」(Best Experience)的《無法離開的人》、日本知名畫家天野喜孝近100幅VR化作品《天野喜孝VR美術館》、 在巴黎聖母院遭大火之後，以虛擬VR重現的《永恆聖母院》等，促進國內外未來內容創作交流；而「主題沙龍」規劃近40場次活動，讓產業人士與民眾深入了解未來內容產業的發展與潛力，以上內容開放免費報名。展期自11月3日至13日止。