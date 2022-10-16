1名台鐵臺北電力段工務員去年1月透過交友軟體約女子小芳（化名）外出，事前曾傳「我們去（看夜景）之前能夠給我抱抱嗎？因為看到你的私密照就很心動」，沒想到等小芳上車後，他直接伸狼爪，摸大腿胸部、強吻，甚至拿對方的手碰自己下體，一審遭判8月，二審時男子因暴斃身亡，高等法院諭知公訴不受理。

判決書指出，男子透過交友軟體傳訊息給小芳，去年1月10日約好一起吃晚餐、看夜景，沒想到他趁對方上車後，將手伸進長裙內撫摸小腿至大腿內側；小芳事後提告證稱，男子當時說「我們去（看夜景）之前能夠給我抱抱嗎？因為看到你的私密照就很心動」、「先看看我大棒棒再去，我住在夜景的附近而已」。

男子當時傳訊息給小芳「看到你就硬起來了，而且還流水出來」，但小芳回應「為啥這麼快就要抱」、「沒啊，先去看夜景吧」，但男子仍強摸小芳大腿，還將對芳的手摸自己下體並親吻、摸胸，小芳當下要求下車，男子還不讓她離去，最後她透過友人幫忙報警，才得以脫困。

一審士院認定曾男觸犯強制猥褻罪，判刑8月；曾男不服，提起上訴，沒想到審理期間，他突然暴斃身亡，高等法院認為訴訟主體已不存在，日前撤銷原判決，改諭知公訴不受理；交通部臺灣鐵路管理局判決男子休職6個月。