國泰世華銀行基金會(12日)於國泰金融會議廳舉辦111學年度「大樹計畫捐贈典禮」，號召大眾關注學童平等受教權，集結各界愛心與補助經費，送愛到偏鄉、19年不間斷；自2004年以來，國泰世華銀行基金會開辦大樹計畫，合計總補助經費達2.7億元，扶助逾23萬名弱勢學生。

今年「大樹計畫」集結集團員工、各界善心人士、以及愛心企業的踴躍捐款，捐贈額由去年的1000萬元提高到1300萬元，捐贈縣市則由過去的4縣市增至7個縣市，包含新竹縣、彰化縣、台東縣、屏東縣、花蓮縣、台中市、台南市等。另亦有多所學校體育團隊獲補助經費。

為邀請大家關注弱勢孩童的平等受教權，除了每年一次的捐贈典禮外，國泰世華銀行基金會也透過紀錄短片的拍攝讓更多人認識大樹計畫。片中孩子們闡述夢想、為了圓出國比賽的心願勤奮練習，這樣的精神和情感也讓許多人與企業為之動容，投入大樹計畫的行列之中，亦讓今年度的總捐贈金額較過往成長約30％達1300萬元，受贊助的縣市由去年4縣市增至7縣市，金額分別為100萬與200萬元不等，另外亦提供200萬元贊助金予多個表現傑出的體育團體。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示，十分感謝眾多熱心人士認同基金會的理念，成為計畫的一員，捐贈儀式即代表「公益」與「社會之力」的成功結合。

除7個縣市的教育補助經費外，本次受贈的體育隊伍包括：「2022年芬蘭海豚盃國際籃球分齡錦標賽」勇奪冠軍的宜蘭縣南澳國小籃球隊、「2022年小馬聯盟世界少棒錦標賽」獲亞軍的高雄市中正國小棒球隊、全中運創下四金一銅的新竹縣尖石國中柔道隊，以及將出戰「馬來西亞曲棍球國際賽」的南投縣竹山高中曲棍球隊等多間學校。

李明賢表示，大樹計畫贊助學校體育團體，給予參賽、更換設備及各項訓練費用，培養學生自律與團隊精神，並透過參與國內外體育賽事，提升自信心，在成長過程中感受到社會大眾的關懷，勇敢朝夢想前進。

在受贈團隊的成員中有不少弱勢、單親、隔代教養或新二代的子女，教練同時也扮演起家長的角色，讓團隊猶如第二個家。

而當隊伍經費短缺時，教練也必須四處奔走找尋資源，如2022年小馬聯盟世界少棒錦標賽獲亞軍的高雄市中正國小棒球隊，為籌措出國比賽經費四處募款。故國泰世華銀行基金會接獲消息後遂立即規劃與評估，在1個月內完成贊助作業，協助中正國小順利赴美參賽、最終更以4戰3勝1敗奪銀。

無獨有偶，「鐵皮屋頂下的金牌隊伍」—新竹縣尖石國中柔道隊，選手們則長年在冬冷夏熱的鐵皮屋環境下揮汗苦練，身上所穿的柔道服亦是歷代學長姊傳承下來，多數柔道服都有著大小不一的破洞，有的使用時間甚至已超過10年，不堪使用。本次透過大樹計畫的贊助，讓選手們披上嶄新戰袍，盡情練習、展現實力，繼續為自己的人生開啟無限可能。

國泰世華銀行基金會期盼大樹計畫實踐「讓教育沒有到不了的偏鄉」的理念，自計畫開辦以來，都有許多愛心夥伴一路相挺，除了來自各界的私人捐款，還有各組織的慷慨解囊，如每學期固定捐贈助學金予桃園國小及龜山國小學子的《廖添財暨廖邱甘慈善基金》；同樣長期關注社會弱勢族群議題的「大樹藥局」亦十分認同大樹計畫理念，今年特地捐款100萬元予基金會幫助弱勢孩童，一同實現讓幼苗長成大樹的目標。

有意捐款的民眾，可透過基金會官網可選擇單筆匯款、定期定額，或使用小樹點（信用卡回饋點數）折抵捐款；也可在國泰世華遍佈全台逾5000台的ATM上見到大樹計畫的資訊，透過機台直接捐款，作愛心變得更多元便利。

此外，10月15日在國泰世華藝術中心將開展一系列公益畫展，展出的畫作皆為繪畫愛好者無償提供，不只作為展覽之用，只要民眾捐款達到3萬元以上，還可將畫作帶回家，邀請您共同成為大樹計畫的一員。