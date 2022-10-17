尼莎颱風大雨襲台，北台灣各地傳災情，有網友分享一處停車塔電梯口，上方門邊縫隙內冒出大量雨水，形成「水濂洞」，還有大量民眾搶著進電梯搭乘，網友嚇壞「不怕故障漏電嗎」、「怎麼還敢搭」，也有網友發現有人撐雨傘進電梯，罵說「那個撐傘的不就把雨打進電梯了」、「傷害都給別人，好自私」。

臉書「路上觀察學院」有網友分享一段影片，一處電梯口從上方不斷滴下雨水，疑似電梯井未做好排水功能，導致大量雨水電梯門的縫隙內冒出，要進出電梯的民眾必須經過這「水濂洞」，只見有民眾戴帽子、遮頭，還有人索性撐雨傘走進電梯，原PO說「颱風特殊奇景，下雨的電梯」。

網友分享一處停車塔電梯口，門邊上方縫隙內冒出大量雨水，形成「水濂洞」，而還有大量民眾搶著進電梯搭乘，網友嚇壞「不怕故障漏電嗎」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友見到影片嚇壞，留言「不是欸，這樣我才不敢進去」、「這樣還敢搭電梯，我不敢欸，我寧願扛嬰兒車」、「我死也不搭漏水電梯，萬一漏電他們這些人又在怪別人」、「哪裡來的信心還敢搭」、「而且門口漏水處上方剛好是內外門門扣接點的位置，那個地方是帶電的」、「我不敢搭，到時變搭自由落體」也有人解釋該處是座停車塔，有10多層樓，民眾才會冒險一試搭電梯。

還有不少網友認為撐雨傘進電梯的民眾很不應該，留言「那個撐傘的不就把雨打進電梯了」、「撐傘那位是紙糊的嗎」、「把傷害都坦給別人」、「後面那個黑衣的超可憐，直接被收傘的那個噴到」。