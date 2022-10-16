尼莎颱風傳災情。（圖／取自蔡英文臉書）

中央氣象局今晚20點30分解除尼莎颱風海上警報。不過蔡英文總統提醒北部、東北部明天仍會有大雨或局部性豪雨。她說，為了因應區域局勢和豪大雨來襲，今天她取消了所有輔選的行程。一方面，國安團隊密切掌握中共二十大的情勢發展，做必要的因應，一方面也持續掌握各地的災情和救災進度。

蔡英文晚間在臉書表示，中央氣象局已解除尼莎颱風海上警報，但是，大家還是要加強警覺，不能掉以輕心！受到東北季風及颱風外圍環流影響，北部、東北部明天雨勢仍會有大雨或局部性豪雨；東北季風帶來的冷空氣，也會讓各地越晚越冷。

為了因應區域局勢和豪大雨來襲，她說，今天她取消了所有輔選的行程。一方面，國安團隊密切掌握中共二十大的情勢發展，必須即時做全盤的掌握和研判，並做必要的因應，維護國家安全與整體利益。另一方面，行政團隊則在行政院長蘇貞昌帶領下，全力投入防救災的行列。

蔡英文指出，今天下午，蘇貞昌也到中央災害應變中心坐鎮，指揮相關單位全力救災，並透過視訊連線宜蘭縣、花蓮縣和基隆市，了解地方災情狀況。中央災害應變中心也在今晚7點提升到一級開設，持續掌握各地的災情和救災進度。

稍早，她也跟蘇院長通過電話，了解目前災情狀況和天氣預測，並掌握最新的救災進度，「我也請相關單位，務必持續支援各地方政府的救災任務，全力保護每一位國人的安全」。

蔡英文表示，大家最擔心的宜蘭台7線87.5K、台7甲線0K＋500的道路坍方，造成仍有210位民眾受困。交通部公路總局持續在第一線搶修，消防弟兄姊妹也在現場協助，預計將在深夜11點左右，能夠初步將受困的民眾，陸續疏散往棲蘭山莊安置。

她說，宜蘭縣的淹水並不是因為忘記關閘門，「麻煩大家協助澄清！」經濟部水利署除了出動抽水機到現場外，也調派其他區域的抽水機協助加速抽排水。政府各單位隨時掌握災情最新狀況，持續支援各地救災工作。

至於汐止伯爵山莊的山坡土石流失狀況，蔡英文指出，台電同仁現場檢視345kV、161kV電塔後，離土石崩塌處仍有相當的距離，台電已經加強處置避免土石流失，並且配合警消人員保持戒備、保護安全。「我要感謝所有投入救災的夥伴，救災不分中央地方，政府會全力因應，也請大家共同提高警覺！」