安溥將在12月24、25日登上小巨蛋舉辦「潮水箴言」10周年演唱會，門票在15日開賣，首場8分鐘完售、第2場售出9成，安溥開心表示：「我非常非常珍惜這一份票房帶來的祝福，謝謝大家給我這樣的底氣可以往音樂製作跟美學層面的深處走，期待陪觀眾一起開發在小巨蛋新的演出形式。」

身兼演唱會製作人與藝術總監，安溥表示自己既不會忘記聽眾，但也不會只是為了聽眾想聽什麼去做只有一個面向的曲目，「我希望能回到音樂形式，不是為了改編而改編，是把情感詞曲文本跟我心裡邀請來的真正的音樂人，在台上一起互動」。流行音樂在安溥心中始終介於「多一點是可貴的當代藝術、少一點是與大眾活在同一個當代的娛樂現象」，兩者都無可取代，所以她很期待聽眾抱持的心情，是來聽一場在美學上，裡外都設計得很好的音樂會。

安溥《9522》專輯日前已全面數位上架，對於預購破1.5萬張的實體專輯，因成品色差與發布樣貌落差太大要延至12月12日推出一事，她同樣抱著謙卑的心謝謝大家：「我本來不覺得一定要實體賣得好才是肯定，但還有那麼多人願意收藏實體的設計作品，我既感慨跟慚愧。很多人看我努力工作，所以會想像我一定是個追求完美的人，但我不是完美主義者，我只是知道有些事情再用一點心，就可以還有更好的呈現。」

很多粉絲關心她的近況，安溥說：「最近每天都在跟我的身體搏鬥。確診完後復健的路有點漫長，但還是每天鼓勵自己，副作用退去、或是眼前身體需要克服的事情，在持續的投資下，也許有天早上醒來暴風雨就會過去，身體平安撥雲見日，所以最近很努力在跟身體相處，請大家不要擔心。」