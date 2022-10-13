蔡依林宣布年底攻蛋。（凌時差提供）

蔡依林宣布年底攻蛋。（凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）時隔一年半再度吹響「惡之女王」號角，今（13日）無預警拋出喜訊，宣布將於12月31及明年1月1、2、6、7、8日回歸台北小巨蛋舉辦「TOYOTA蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI台北最終場」；主辦單位圓頂娛樂搶先公告售票時間將於11月5日下午15：28於KKTIX售票系統啟售，相信將再次造成歌迷搶購盛況。

挾著先前17場秒殺氣勢，Jolin時隔一年半宣布帶著國際團隊於今年底重啟UGLY BEAUTY，8度攻蛋的她這次將從12／31開始一連兩週開唱6場，連同先前巡迴加起來總共23場的驚人成績，不僅創下自己在台灣的單場巡迴最多場次紀錄，也為出道23年的演藝成績寫下全新里程碑！Jolin特別宣告這趟歷經3年的魔幻大秀之旅將於1月8日最終場畫下完美句點，完成這次6場的謝幕之作後，將專心準備新專輯及下一輪的全新巡演。

此外，Jolin與演唱會冠名贊助商TOYOTA一同發出「斧頭幫」終場動員令，邀歌迷齊舉獨家限定版時尚螢光橘手燈歡度跨年夜！繼先前金、銀、黑、白、紅、彩虹、桃紅及螢光黃斧頭造型手燈造成歌迷蒐集熱潮後，愛給歌迷驚喜的Jolin這次趁著公佈售票訊息釋出，特別宣布將推出本輪限定「時尚螢光橘」手燈，充滿活力漾彩的顏色呼應歲末年終歡樂氣氛，保證讓歌迷愛不釋手！屆時6天演唱會共6萬6000支「斧頭」將由Jolin與TOYOTA聯名送出，讓歌迷憑票入手，一齊號召歌迷高舉斧頭手燈於台北小巨蛋「相認」。