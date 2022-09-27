中共將於10月1日慶祝建政73週年，據香港《星島日報》今（27）日報導，期間香港警方將部署7000至8000名警力，在高敏感地區巡邏。香港灣仔會展中心及金紫荊廣場將於本週五（30日）起封閉，為大陸國慶典禮預作準備。

報導稱，香港警方總區應變大隊，速龍、反恐特勤隊，鐵路應變部隊及衝鋒隊等將在高敏感地區巡邏，屆時也將有便衣探員在場戒備。

大陸十一國慶將至，香港保安局局長鄧炳強日前呼籲市民勿在特別日子鼓吹港獨，或作出違反《香港國安法》的行為，並強調警方必將嚴正執法。