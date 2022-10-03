在俄烏戰爭的陰影籠罩下，今天即將揭曉2022年諾貝爾醫學獎，為接下來一週的諾貝爾獎頒獎季揭開序幕，識別乳癌風險基因和mRNA疫苗都是醫學獎熱門。

諾貝爾獎設立於120多年前，當時歐洲還沒有遭受兩次世界大戰的蹂躪，在經歷烏克蘭發生殘忍殺戮和遭摧殘的一年後，諾貝爾獎將表彰「為人類帶來最大利益」的人。

諾貝爾醫學獎得主將於今天上午11時30分（台北時間3日下午5時30分）出爐，明後兩天將陸續公布物理學獎和化學獎得主，文學獎將於6日揭曉。

萬眾矚目的和平獎將於7日揭曉，是唯一在挪威奧斯陸頒發的諾貝爾獎項，經濟學獎則將於10日壓軸公布，為2022年諾貝爾頒獎季劃下句點。

醫學方面，今年諾貝爾獎的熱門奪獎名單中有一名女性學者－美國遺傳學家金恩（Mary-Claire King），她在1990年發現導致遺傳性乳癌的基因BRCA1。

她可能會與美國腫瘤學家史萊門（Dennis Slamon）和德國科學家伍瑞克（Axel Ullrich）共享殊榮，他們的研究促成抗乳癌藥物賀癌平（Herceptin）的開發。

但是，如果評審打破其表彰數十年前研究的傳統，另一名女性可能會因為她在對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的貢獻，而有得獎希望。

出生於匈牙利的生技科學家卡林柯（Katalin Kariko）已獲得幾乎所有其他主要醫學獎項，她的開創性研究讓輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）得以製造第一批對抗COVID-19的mRNA疫苗。

卡林柯可能會與跟她一起合作的美國科學家魏斯曼（Drew Weissman）和加拿大物理及生物化學家庫利斯（Pieter Cullis）共享殊榮。

有諾貝爾風向球之稱的分析公司科睿唯安（Clarivate Analytics）列出數十位可能的諾貝爾醫學獎得主，任職科睿唯安的潘道貝里（David Pendlebury）表示，他今年押金恩和史萊門會奪獎。

但他也提到了香港中文大學分子生物學家盧煜明，他率先開發無創產前診斷，憑藉血漿DNA診斷技術，從孕婦血液檢測胎兒遺傳物質，能及早診斷胎兒唐氏綜合症和多種遺傳病，為產檢開啟了新時代

多年來，美國男性研究員在諾貝爾科學類獎項中占絕大多數。各個獎項委員會都堅稱，他們正在努力表揚女性的成就，但表示科學類獎項通常是頒給數十年前的重要成果，當時較少有女性投入科學研究。

去年有12名男性和1名女性獲頒諾貝爾獎，科學類獎項得主則全都是男性。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111003