金門縣長楊鎮浯及與會貴賓親自下場體驗各項設施，力求提供給長者舒適安全的運動環境(于家麒攝)

金門縣政府設立在金城綜合社會福利館的銀髮健身俱樂部已完成建置，今(19)日上午在縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智等人共同揭幕下正式啟用，首創智慧銀髮科技導入金門地區，期能藉由此計畫建立示範進而推廣其他場域智慧裝置之應用，以造福地區的長輩。

該場館除了提供既有的智慧環狀健身器材，其中另有廠商提供之身體成分分析組成儀(InBody)，希望透過更精準的檢測儀器，設計對銀髮族更有效率的運動處方。另針對銀髮族設計的健身課程將於10月開跑，服務對象為：年滿65歲以上長者，課程規劃以期為單位開放報名(一期12週)，報名時間自111年9月19日早上10點至9月27日中午12時止(限100名，每班20人，額滿即列為候補對象)，課程將開放五班次，分成早上班次(星期一、星期三、星期五，早上9：00-11：00)跟下午班次(星期二、星期四，下午14：00-16：00)，可填寫線上表單報名，亦可至金門縣政府(社會處)洽詢張小姐現場報名(電話：082-318823＃67509)，每人限報名一班次，若連續未到課2次者，將停止參加課程資格，改由候補民眾遞補。

金門正式邁入高齡社會，目前政府推動長照2.0期能落實在地安老與活躍老化，除推動居家照顧、日間照顧等服務外，針對更廣大健康與亞健康長者，金門縣政府爭取衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫補助新台幣(以下同)6000萬元，加上自籌2000多萬元，合計8000多萬元興建金門縣金城綜合社會福利館。為此，金門縣政府於110年申請衛生福利部國民健康署競爭型計畫「111 年銀髮健身俱樂部補助計畫」，專為高齡長輩量身訂製，提供設備與場所打造高齡友善運動空間，並結合金門大學體適能指導員，提供銀髮族規律、安全、漸進式運動。