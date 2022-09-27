台市長黃偉哲（第一排左五）27日親自到府發給吳擇清（第一排左六）重陽禮金1萬元。（台南市政府提供∕張毓翎台南傳真）

台南市柳營區102歲人瑞吳擇清，即使年過百歲，不僅步履穩健，還能騎腳踏車，談到養身祕訣，吳擇清笑笑說「沒什麼特別，主要三餐只吃7分飽，搭配早睡早起的好作息！」重陽節將至，市長黃偉哲27日親自到府發給吳擇清重陽禮金1萬元，並代頒總統府與衛福部聯名致贈的金鎖片等賀禮，祝福他幸福健康。

吳擇清自幼協助家中農事，婚後持續耕耘，撐起家中一片天，也因此練就了好體能，已經102歲的他，除了聽力有些退化，不過身體依然健朗，能騎腳踏車，閒暇時還會下田種菜。「有吳阿公的地方總是充滿笑聲」附近鄰居說，吳阿公為人和善，有時藉由牌藝與親友們切磋交流，保持身心健康，目前與長子、次子及孫子女同住，享受四代同堂生活。

黃偉哲今天到吳擇清家中時，他正神采奕奕與親友閒話家常，看到黃偉哲親自來訪笑得十分開心。被問到養身祕訣時，吳擇清說，現在牙齒比較不好，三餐幾乎吃稀飯，所以飲食算清淡，而且每頓飯只吃七分飽，每天晚上7點多就寢，早上4、5點起床，生活規律，有時也會騎腳踏車四處串門子。

市府社會局統計，截至今年8月，台南市65歲以上老年人口數計有32萬8000多人，其中女性17萬7000多人、男性約15萬人；至於百歲以上計312位，女性有218位、男性94位，較去年人瑞數增加了25人，成長率高達8.7％。

市府社會局說，今年因受疫情影響，南市府除發放重陽敬老禮金1000元外，再加碼發放健保福利金，符合資格者可領取重陽敬老暨健保福利金共2000元，將於29日直接匯入帳號；針對無法匯款的長輩，將由戶籍所在地區公所里幹事協助親送或通知領取。