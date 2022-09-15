簡女因5500元債務撂人討債，未料遭社維法開罰，最重將面臨18000元罰鍰。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄16歲簡姓少女與15歲陳姓少女有5500元債務糾紛，簡女日前凌晨撂多名黑衣人前往陳女男友17歲林姓少年在三民區住家叫囂，雖有41歲林姓少年父親出面協調，雙方並無發生肢體衝突，但多名黑衣人還是驚擾到附近民眾見狀報警，警方啟動快打部隊到場處置。警方將現場8男2女帶回，全案依社會秩序維護法裁處，最重一個人可處18000元罰鍰。

先前陳女與簡女有5500元的債務糾紛，簡女向陳女索討未果，於是雙方便在社群軟體上互嗆，期間林男也加入戰局幫女友嗆聲，陳女藉由林男往日貼文中找到林男住家地址，13日深夜簡女撂了5名友人前往林男家談判。

14日凌晨0時許，林父當時與他的3名友人在門口聊天，見到簡女一夥人到自家門口，林父4人認為來者不善，雙方發生零星口角衝突，在雙方人馬劍拔弩張之勢，林父得知是兒子女友陳女債務糾紛，便請簡女一夥人到自家協調，藉此化干戈為玉帛。

附近吃消夜的民眾見到有多名黑衣人，擔心有異立即報警，稱在三民區正忠路455巷口有多人聚集情事，三民二分局警方凌晨0時14分許獲報，立即啟動約30名線上快打部隊火速到場處置。

快打部隊到場時，見到雙方人馬正在林男家談判債務，警方上前詢問稍早有否有聚眾情事，屋內眾人向警方坦承，剛才確實有聚眾並發生口角衝突。雖未發生打架情事，警方還是將現場8男2女共10人帶返鼎山派出所，全案依社會秩序維護法第87條第1項第3款意圖鬥毆而聚眾者偵辦，可處新臺幣18000元以下罰鍰。

林父表示，見到年輕人在處理債務問題，擔心雙方處理不夠完善會發生麻煩，才會主動出面協調，將簡女一夥帶到家中談判協調。而派出所員警向簡女一夥人表示，為了5500元債務糾紛，反而要罰18000元以下罰鍰，簡女一夥聽了都相當錯愕，此反應也令員警哭笑不得，向他們告誡切勿隨便參與聚眾滋事。