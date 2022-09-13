台中某營造公司已婚的吳姓老闆戀上英文女老師高調約會，直到吳妻發現丈夫開始使用香水還經常晚回家，租屋處與公務車都出現陌生的女性用品，才驚覺丈夫早已外遇，怒向2人索賠。台中地院審結，判2人應賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，吳妻主張與丈夫自2015年結婚，丈夫為營造公司的董事，卻在就讀經營管理學院（下簡稱EMBA）時，認識同校一名陳姓女英文老師，兩人墜入情網後竟背著她私下約會、單獨用餐，丈夫也罕見開始使用香水，無故晚歸。

男子出軌後開始用起香水，讓妻子起疑心。（示意圖／Shutterstock）

吳妻控訴，2021年間丈夫的行車紀錄器拍下2人的親密對話，對話談及「你一直不來睡覺」等語，同年3月間丈夫的辦公室監視器也拍下親熱身影，陳女大膽蹲著挑逗丈夫的下肢，此外，家中與丈夫的車上均頻繁出現陌生的女性飾品、衣物與用品，均讓她痛心疾首，故依法向2人請求連帶賠償精神撫慰金100萬元。

對此，吳男辯稱，妻子所提出的證據無法證明他與陳女的行為逾矩，況且辦公室監視器為他自己裝設，若真要做出逾矩行為，實在不可會傻到站在鏡頭前，而陳女僅是EMBA同班同學，同儕間互動本就熱絡。

台中地院法官勘驗證據，發現監視器清楚拍下吳男擁吻陳女，認為社會一般通念中，異性朋友偶爾會給予友情擁抱，但超過1分鐘以上的擁抱與親吻的舉動，已經超出友情範圍，故不採信吳男說詞，審酌雙方經濟能力後，判吳男與陳女應連帶賠償吳妻30萬元。可上訴。