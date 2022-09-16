新加坡籍許姓男子和太太陳姓女子來台自助行，騎電動自行車行經高市前鎮區新生路時被黃姓聯結車司機駕車撞傷，陳女傷勢最嚴重，視力和中樞神經系統受損，餘生要坐輪椅。高雄地院簡易庭認定陳女的勞動能力減損達62％，依新加坡當地基本工資7萬3000元計算，判黃男和貨運行要賠1257萬元，可上訴。

2018年11月1日下午，許姓男子帶著懷孕16週的太太騎車行經前鎮區新生路、新大路口時，與聯結車發生車禍。許男僅受輕傷，但後座的陳女當場昏迷，送醫急救後檢查出創傷性蜘蛛網膜下出血，導致視力和中樞神經系統受傷，所幸胎兒沒事，但陳女未來可能不良於行。

刑事部分，法官持車禍鑑定報告，認定黃姓聯結車司機則因在路口右轉時未減速，也未禮讓直行車，導致許男騎車撞上聯結車，判許男無肇責，黃男要負100％責任，依業務過失傷害罪判黃男徒刑2月，得易科罰金。民事部分，陳女因傷被迫中斷半工半讀的大學學業及工作，求償1600萬元。

高雄簡易庭考量疫情，同意陳女在新加坡當地醫院進行勞動能力減損鑑定，鑑定報告送我國駐新加坡台北代表處核閱無誤，認定陳女視力和中樞神經系統殘疾均源於外傷性腦損傷，永久性殘疾被評估為62％。

法官依新加坡當地基本工資7萬3000元計算，她到65歲退休前損失1178萬元，加上醫藥費及相關費用，判黃男和貨運行要賠1257萬餘元，全案仍可上訴。