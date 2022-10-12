Hosea今舉辦首張EP《三流藝術家》聽歌會。（華納音樂提供）

Hosea今舉辦首張EP《三流藝術家》聽歌會。（華納音樂提供）

華納音樂嘻哈新人Hosea今（12日） 舉辦《三流藝術家》EP聽歌會，他先前已曝光的歌曲〈我記得夢話〉，獲天王周杰倫按讚後，海外粉絲暴增，談到與周杰倫的互動，他說：「之前有跟他討論MV怎麼拍，他聽了歌之後說不錯，他轉發之後讓我多了大陸跟日本的聽眾。」

Hosea年僅20歲，他小時候在雪梨長大，5歲返台唸書，大學在雪梨大學雙主修哲學、考古，因疫情改為線上上課。他去年邊上學邊做音樂，晚睡再加上壓力大，身體吃不消，導致顏面神經失調，休養半年才康復，他思考過後決定修學闖歌壇。

他高中學了DJ做了一首電音的歌，覺得有成就感，朋友也敲碗覺得喜歡好聽，後來認識了派偉俊一起做音樂，也認識製作人，他就開始想說要認真做音樂。他現在大二休學中，爸媽都支持他，也會提醒他要早點睡，而他也為自己設定明年年底回學校。

他今以長鬈髮、戴珍珠項鍊造型隔場，是否擔心性向被誤會？他直言：「不會。」他表示去年才開始留長髮，「我跟媽媽長的比較像」，他也大方透露曾交過3任女友，初戀是在高中時期，交往了三年，目前已單身一年多。

Hosea首張EP創作結合藝術作品，每一首歌都對應一位藝術家，包括達利、畢卡索、梵谷，以及他自己，聽歌會上，華納音樂送上「打字機」翻糖蛋糕，祝賀他首張EP的誕生，期望他未來靈感源源不絕，繼續用文字寫下人生故事。