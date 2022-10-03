周杰倫穿著Balenciaga印有「XXXL」的寬鬆連帽衫。（Balenciaga提供）

周杰倫穿著Balenciaga印有「XXXL」的寬鬆連帽衫。（Balenciaga提供）

周杰倫應Balenciaga（巴黎世家）邀約，昨（2日）出席巴黎時裝週，欣賞該品牌2023春夏時裝秀，他穿著Balenciaga印有「XXXL」的寬鬆連帽衫，以詼諧態度秀出「穿衣尺碼」，搭配塗鴉牛仔褲，腰間多層次的拖曳T恤設計，賦予服裝多變的可能性，腳上的厚底球鞋刻意磨損處理，展現Balenciaga自然率性的風格。

秀場裡重量級嘉賓不少，坐在第一排的周杰倫左邊是Balenciaga CEO Cedric Charbit及時尚雜誌全球編輯總監安娜溫特（Anna Wintour），右邊是美國知名饒舌歌手Offset及傳奇超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell），星光熠熠。

周杰倫除了與Balenciaga CEO Cedric Charbit相見歡，還與Balenciaga的設計師Demna從服裝聊到音樂，Demna很開心周杰倫能來觀賞這場秀，周杰倫也向Demna誇獎秀很棒，秀場的音樂也很棒。席間遇到同為受邀看秀的鄭秀文，倆人直呼「好久不見」。

此外，長期關懷弱勢兒童的周杰倫，日前成為巴黎聖日耳曼足球隊（PSG）公益基金會的贊助人，他此行參加巴黎時裝週，前一晚也去看了聖日耳曼足球隊的球賽，與足壇傳奇人物梅西（Lionel Messi）相見歡，當足壇球王遇到樂壇天王，拍下珍貴合照令粉絲驚呼不已。

球隊的總裁納賽爾阿爾赫萊菲（Nasser AI-Khelaifi）得知周杰倫來看球賽，特地與周杰倫見面小聊。而巴黎聖日耳曼球隊（PSG）將當天來看球賽的嘉賓包括娜塔莉波曼、G-Dragon權志龍等照片po在其IG一則來賓圖輯上，周杰倫與昆凌場上看球的合照，更是在首頁露出，顯見巴黎聖日耳曼球隊對周杰倫夫婦來訪的重視。周杰倫也在IG寫下：「很榮幸受到球隊總裁納賽爾阿爾赫萊菲的歡迎，我們小聊了一下，還見到足球傳奇人物梅西。」