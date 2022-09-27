楊景涵重返幕前推出最新音樂作品〈懸念〉。（凡事文創提供）

曾參與演出周杰倫MV〈我是如此相信〉、音樂偶像劇《搖滾畢業生》、發行三張專輯的花世紀樂團主唱楊景涵，現任「凡事文創」創辦人，他退居幕後7年後，終於在9月26日發行個人最新音樂作品〈懸念〉，回歸舞台歌唱。

楊景涵2015年跟眾多優秀音樂人發行《壹號創作基地》音樂合輯後，就再也沒有替自己創作新歌；7年之間，他擔任華視歌唱訓練中心的資深專任講師，他的創作〈偷偷〉也被收錄在BL劇《著魔》片尾曲，也幫葉秉桓、祈錦鈅等創作，累計近百首的原創歌曲，但因埋首於幕後，楊景涵周遭朋友都以為他退居幕後不再當歌手，更開玩笑說，楊景涵出演天王周杰倫的MV可能是他音樂生涯最巔峰。

雖然是玩笑話，但對楊景涵來說，他心中的歌手魂其實一直懸掛著，何嘗不想讓大家知道他的歌，他最大的夢想就是做到：「每個人心中都有一首楊景涵」。楊景涵說，他曾因溺水差點當了海龍王的女婿，有10幾年不敢下水，後來他鼓起勇氣學游泳，還跟著小學生一起拿浮板學踢水，試著消除恐懼，最後終於學會游泳，考到自由潛水跟水肺潛水兩張潛水執照，楊景涵說，當時下潛到自己極限時，他最想做的事情竟然是大海裡唱歌，是的，他想起了自己初衷，是要開心唱著自己的創作。

經過大海洗禮，時隔7年的音樂心血結晶〈懸念〉就此孵化，楊景涵說，〈懸念〉這首歌拖了半年，一改再改，他也給自己訂下目標，接下來除了幕後音樂製作案，要隨時提醒自己依然是歌手，不能忘記自己愛音樂的心，莫忘初衷，每三個月都要發表新歌，讓音樂旅程繼續滾動。