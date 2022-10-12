今年4月段姓女子到火鍋店消費，她認為自己用LINEPAY結帳未獲贈回饋點數，4度找店家理論，其中還有一次搬板凳坐在店內中央，經台北市松山警分局移送，台北地方法院依違反社維法之藉端滋擾公司行號，裁定罰鍰3000元。可抗告。

段女在4月12日至位於北市一家知名連鎖鍋物店用餐，因使用LINEPAY消費卻未獲得回饋點數，並質疑店員未配戴口罩與她交談，致其感染新冠肺炎，她在4月26日、4月28日及5月23日及5月27日到店面之櫃檯前大聲喧嘩，表達訴求。

警方認為，段女已影響店面之營運，她的行為是藉特定事端擴大發揮，已踰越該事端在一般社會大眾觀念中所容許之合理範圍，依違反社會秩序維護法規定移送法院裁處。

台北地院認為，段女自行取用椅子坐於店面櫃檯前之走道中間，且該走道位於店面之出入口前，已足妨害公共場所秩序，逾越一般人所能容許之合理範圍，而致公共場所安寧秩序難以維持或回復之情形，裁定罰鍰3000元。