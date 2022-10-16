台北市長柯文哲南下輔選吃鱉，遭行政院長蘇貞昌酸颱風天罔顧人民忙選舉。（楊靜茹攝）

尼莎颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應，為北台灣帶來致災性強風豪雨，15日到16日上午10時止，擎天崗累積雨量破700毫米，造成陽明山區發生土石流及坍方等災情，行政院長蘇貞昌16日取消下午、晚間行程，坐鎮中央災害應變中心，酸台北市長柯文哲颱風來還跑去台中、南投輔選。

台北市長柯文哲16日上午8時以民眾黨主席身份，特地到南投縣陪黨籍提名南投縣議員候選人簡千翔輔選，他們在南投市太和宮接受媒體聯訪時，媒體曾詢問柯文哲颱風為陽明山帶來災情，特地到南下輔選，怎麼處理北部災情？

當時柯文哲表示，中央氣象局有發布大雨特報，市政團隊都有掌握狀況，所以一早就下令副市長彭振聲、消防局長吳俊鴻坐鎮，強調透過通訊軟體，他也能即時掌握狀況。

相較於柯文哲繼續選舉輔選行程，民進黨則因天候因素，陸續取消新竹縣、新竹市及基隆的選舉行程，下午2時，蘇貞昌也坐鎮中央災害應變中心。蘇貞昌酸說，雖然沒有發布陸上警報，但是風雨蠻大，尤其是雨勢，希望每位首長能夠認識到，人民的生命財產比選舉的輸贏重要，能夠堅守崗位，督導一切，讓災害減到最小。