宜蘭縣大同鄉英士路段2日已降下逾9百毫米超大豪雨，造成台7線多處崩塌，阻斷交通。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

受尼莎颱風影響，宜蘭縣大同鄉英士路段2日已降下逾9百毫米超大豪雨，造成台7線多處崩塌，阻斷交通，原定下午5時搶通，怎料再次發生大片山壁崩落，導致遊覽車及自小客車逾100車300人受困，公路總局第四區養護工程處表示，預計今晚11時搶通台7甲線0K＋500，將人員安置在棲蘭山莊或從宜51線下山。

其中，15日到大同鄉南山村做山地巡迴醫療的羅東聖母醫院施姓醫師一行人，今上午6時回程下山，卻在台7線英士路段遇上坍方，等候10多個小時仍未搶通，且山壁上持續有土石滾落路面，施醫師覺得返家之路相當漫長。

四工處表示，受困人員皆有發放飲用水、麵包、無人傷亡，目前在台7線87.5K有裝載機3部、挖土機2部往西端搶災；台7甲線0K＋500西端有挖土機2部、東端有裝載機1部、挖土機1部，二端同時搶修中。

另，受困小客車估計有102部、遊覽車5部、人員總計210人，經通報宜蘭縣災害應變中心後，預計在今晚11時先搶通台7甲線0K＋500，將人員回撤安置在棲蘭山莊或者是從宜51線下山。