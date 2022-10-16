受颱風尼莎影響，豪雨不斷，新北市淡水區也刮起陣風，下起大雨，讓路上行人雨傘開花。（鄧博仁攝）

今年第20號颱風尼莎（國際命名 NESAT）目前位於鵝鑾鼻西南方約320公里海面，中央氣象局表示，颱風在這段時間內已增強為中度颱風，但隨著台灣近海區域脫離暴風圈，已於晚間20時30分解除海上颱風警報，不過北部、東半部今晚到明日仍要留意局部大雨和豪雨。

氣象局預報員徐仲毅表示，尼莎的颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方約320公里海面，以每小時15公里速度向西南西進行，明起東北季風增強，桃園以北和宜蘭要慎防局部性大雨和豪雨。

周二、周三持續受東北季風影響，北部、東半部等迎風面仍要留意雨勢，北北基桃山區有較大雨勢，周四到下周日降雨趨緩，多地區多雲到晴。

根據氣象局統計，自15日0時至今(16)日晚間20時出現較大累積雨量如下：台北市擎天崗989.0毫米、宜蘭縣樂水分校973.5毫米、新北市汐止579.5毫米、基隆市五堵578.0毫米、桃園市嘎拉賀555.0毫米、新竹縣西丘斯山478.0毫米、台中市南湖圈谷394.5毫米、花蓮縣和平林道361.0毫米。