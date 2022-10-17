新北市新莊區某出租套房，2017年發生女子自戕事件，警消到場後發現年約30歲之女子躺於血泊之中，明顯無生命跡象，鑑識人員到場發現女子頭部太陽穴處有槍傷，因現場並未發現槍枝，而報案的男子阿翔（化名）更僅稱自己是通緝犯，不便留下聯絡資訊，因此轄區新莊分局隨即成立專案小組朝他殺方向偵辦，但數年後進行測謊，確定阿翔並未犯案，事後新北地檢署就殺人罪嫌部分，予以不起訴處分。

警方當時調查，死者「小文」（化名）是一名單親媽媽，和阿翔是男女朋友關係，案發前剛同居，案發後阿翔就消失，且周邊住戶稱，案發前1、2小時曾聽聞現場有男女爭吵聲響，經調閱現場監視器更發現，阿翔於消防隊接獲報案的中午時段倉促地離開現場，手上沾有血跡。

警方表示，現場經鑑識人員採證，死者陳屍處附近牆面發現大量血跡噴濺型態，套房內地面發現彈頭、殼等證物，牆上、天花板等處發現數處彈孔、彈著點；經彈道重建及分析血跡型態，不排除死者以較低高度的姿勢，槍枝緊貼右側頭部槍擊致死，但持槍者是誰不得而知，案情撲朔迷離。

警方指出，專案小組接獲線報稱阿翔案發後即搭乘客運至台中，追至客運轉運站處，將阿翔逮捕歸案，並起獲手槍1把、子彈及彈殼等物，而阿翔身上皮夾內更發現小文筆跡書寫之紙條，內容約略是「要阿翔好好珍惜小文，否則哪天小文離開阿翔後，阿翔會後悔莫及」。

阿翔在偵訊過程中，矢口否認槍殺死者，並稱自己是因為毒品案判刑15年有期徒刑並遭通緝，因擔心入獄，才會在報案後即離開現場，本案依殺人、槍砲罪嫌，將阿翔移送新北地檢署偵辦。

由於此案現場勘察、物證鑑驗、法醫死因鑑定所能提供之資訊相當有限，對於阿翔所稱案發經過情形，也無法明確提出強而有力的支持或反駁，案情頓時陷入膠著，為釐清案情，阿翔同意接受測謊，地檢署立即聯繫新北市警察局刑事鑑識中心對阿翔進行測謊鑑定。

警方透露，阿翔在測謊過程中談到小文時，除不時啜泣，更顯露滿滿的自責感，自責讓小文跟著自己過著亡命天涯、毫無保障的生活，自責自己那幾天與小文有口角，卻未能即時察覺小文已萌生輕生念頭，案發當天小文哭著醒來，阿翔將其抱哄睡後，下一刻醒來即是聽到槍聲，愛人躺於血泊之中，慌亂之際，才趕緊撥打119通知救護人員及小文母親到場，就匆忙離去。

經測謊人員進行編題，最終阿翔通過測謊鑑定，事後新北地檢署結合本案其他調查證據，就殺人罪嫌部分對阿翔予以不起訴之處分。刑事鑑識中心主任黃國政表示，測謊鑑定能有效應用於刑事案件之偵辦，驗證特定對象供述之真偽，甚至找到關鍵證物等，但容易被大眾所忽略的是，測謊鑑定經常能排除無辜者之嫌疑、洗刷罪冤，如同本案的阿翔，測謊鑑定還原其清白，也算是功德一件。