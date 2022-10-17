迎接「西洋鬼節」萬聖節，台北喜來登館內地下一樓「比薩屋」延續傳統搞怪狂歡，10月29日至31日晚餐時段餐廳將變成「萬聖劫封鎖線」，由恐怖法醫官端上女巫的魔藥、吸血鬼戀人兩款特色調飲，還有刻上鬼臉表情的南瓜燈籠湯、爬滿蜘蛛的窯烤臘腸比薩，以及眼球爆漿義大利麵等限定美食。餐廳人員也將扮成各式經典恐怖電影角色穿梭於現場，餐廳入口處更打造為「案發現場」拍照點，不明的人形輪廓、骯髒的血汙、散落的物證鑑識牌，拍照上傳還可享特調SHOT一杯，挑戰賓客的視覺與膽量。

閃爍的火光、佈滿牆面的血手印、散落的血腥兇刀、以及四處張貼的封鎖線等，台北喜來登地下一樓比薩屋餐廳今年以「Hello WEIRD! 萬聖劫」為主題，將餐廳原有特色衍伸打造為案發現場邀請賓客一同變裝狂歡。活動期間推出多款應景美食，「小鬼蜘蛛臘腸比薩」以正統拿坡里披薩手法烘烤出豹斑烤痕，鋪滿義大利薩拉米臘腸與幽靈造型的莫札瑞拉起司，點綴上黑橄欖小蜘蛛。「眼球肉丸義大利麵」主廚精選肥瘦勻稱的澳洲牛絞肉自製成Ｑ彈肉丸，搭配上寬厚的義大利鳥巢麵，吸滿酸香番茄肉醬的麵體與可愛逗趣造型。「萬聖黃金南瓜湯」則迷你南瓜刻上搞怪表情，慢火熬煮的濃郁南瓜湯搭配香炒野菇，會飄散淡淡黑松露的香氣。

狂歡之夜少不了微醺助興，由恐怖法醫官端上兩款鮮豔調酒，首推「女巫的魔藥」混和哈密瓜香甜酒、柳橙汁與七喜，底層鮮紅的莓果糖漿與緩緩上升的氣泡，以及沾滿芝麻粉的杯口，喝一口感受神奇魔力。濃濃暗黑系風格的「吸血鬼戀人」則是將蔓越莓汁混和君度橙酒與黑色伏特加，淋上香甜草莓果醬營造血漿感，酸甜滋味彷彿淺嚐禁忌之戀，每杯350＋10％元。與餐廳入口處的「案發現場打卡牆」拍照上傳社群標記 #halloweenatpizzapub 即可額外享受「女巫的魔藥」特調SHOT一杯微醺歡慶。

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