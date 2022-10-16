餐廳最注重的就是環境與食品衛生，香港一名網友近日到燒臘餐廳用餐，卻看到有一隻肥滋滋的老鼠，爬上廚房平台擺放的「滷水鴨」，並忘我地大口啃食，一隻鴨腿都被牠吃到見骨，後來似乎有人靠近，老鼠才急忙逃離現場，驚人的影片讓網友都感到噁心不已。

根據《星島日報》報導，香港一名網友在臉書社團「大埔TAI PO」分享一段影片，只見餐廳廚房內擺放了一盤做好的滷水鴨，客人則可透過玻璃觀看廚房內部，未料PO主目睹一隻體型龐大的老鼠，竟在光天化日之下，大爬在滷水鴨上方忘我地享用美食，其中一隻鴨腿更是被牠啃到已經露出骨頭。

老鼠進食時，廚房沒有任何員工在場，後來似乎是有人進來了，老鼠聽到動靜後才快速逃跑。PO主一邊拍攝一邊驚呼，影片在網路上曝光後，瞬間就引發熱議，許多網友都要求他公開店家名稱並檢舉，也有些人開玩笑表示，「這隻老鼠應該經常光顧吧，都吃到這麼肥了」、「五星級『料理鼠王』要先試一下味道」、「這隻老鼠這麼肥一隻，證明香港食物確實好吃」、「這隻老鼠懂吃喔！」

日前大陸廣西一名女子到餐廳用餐時，也在牛排中發現一條詭異的肉色條狀物，起初她還以為自己吃到老鼠尾巴，讓她頓時失去食物，忍不住作嘔，直呼「我吃了40年的飯都要吐出來了」，後來店家才解釋，那並不是老鼠尾巴，而是不知名的蟲子，所幸女子尚未把牛排吃下肚，所以身體並無異狀。