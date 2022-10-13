搶攻萬聖節商機，寒舍艾麗酒店「LA FARFALLA」義式餐廳10月29日至31日晚餐時段推出「古墓驚魂」雙人海陸套餐，主餐「古墓森林」以海陸頂級食材「美國頂級肋眼心牛排10 盎司」及「鮑魚」，結合墳墓、女巫、蜘蛛等驚豔視覺，並推出搞怪造型前菜及節慶限定甜點的萬聖節義饗沙拉吧，雙人套餐3,999元+10%。另外，活動期間於餐廳消費，即可享優惠價700元+10%獲得萬聖限定調酒「不給糖就搗蛋」及「顫慄之夜」各乙杯。

不只美味，更要搞怪！寒舍艾麗酒店「LA FARFALLA」義式餐廳主廚發揮巧思推出節慶限定的雙人海陸套餐，主菜包含脂香軟嫩、份量滿足的「美國頂級肋眼心牛排10 盎司」、風味鮮美的「鮑魚」、以辛辣調味製成的「辣味雞翅」，以及用香料豬絞肉與杏仁片特製的「女巫手指」，搭配多樣「田園鮮蔬」，造型吸睛又美味。另外，自助式義饗沙拉吧，也應景推出外觀血腥的「鮮蝦、西芹、無酒精血腥瑪麗」、驚悚眼球的「瑪札瑞拉乳酪球、番茄、巴薩米克醋」以及「墨魚麵包片、鮪魚醬、酸豆、白鯷魚」等多樣精緻前菜。萌趣吸睛的萬聖甜點，包含手工熬煮天然蔓越莓果醬所製的「掏心者蔓越莓果凍」、「鬼鬼提燈籠南瓜乳酪布丁」、「惡作劇甜薯馬卡龍」、「幽靈麻糬裹花生風味軟糕」，以及「好腦袋栗子蒙布朗」，標榜是視覺系甜蜜滋味。

「LA FARFALLA」義式餐廳推出的兩款萬聖限定調酒，鮮紅血漿的「不給糖就搗蛋」，杯口淋上草莓果醬營造艷紅鮮血，再輕灑上跳跳糖，輕啜一口感受味蕾的刺激感。充血眼球漂浮於海面的「顫慄之夜」，以藍莓與浸泡於紅石柳糖漿的荔枝果肉做成栩栩如生的血紅眼珠子，令人不寒而慄。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！