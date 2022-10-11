捷絲旅宜蘭礁溪館推出「玉兔迎春」2023農曆春節住房早鳥預購，一泊一食溫泉雙人房每晚5,500元起。（圖／捷絲旅）搶攻2023年農曆春節10天連假住宿商機，晶華國際酒店集團旗下品牌飯店Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館、台北西門館，以及礁溪晶泉丰旅推出「2023年農曆春節住房專案」，並自即日起開放預訂，11月13日前官網早鳥訂房獨家贈送春節賀禮。住房期間自2023年1月20日小年夜至29日大年初八，精彩活動由大年初一祥獅獻瑞迎春揭開序幕、另有專人帶領房客走春祈福、館內亦有熱鬧滾滾的新春市集，最大獎可抱回晶華國際酒店集團旗下酒店免費住宿券。宜蘭礁溪向來都是春節出遊的熱門路線之一，為讓旅人及早規劃春節假期，捷絲旅宜蘭礁溪館搶先推出「玉兔迎春」2023農曆春節住房早鳥預購，一泊一食溫泉雙人房每晚最低5,500元起，客房內有超大溫泉景觀湯池，新春時節沉浸於碳酸氫鈉湯泉中，房客可前往春節市集試試手氣，迎春搶個好頭彩。標榜「輕奢」的礁溪晶泉丰旅則祭出「錢兔似錦」早鳥預購春節假期，11月13日前預定加贈廣富號匠人帆布禮品包組，一泊一食日式溫泉雙人客房每晚7,100元起，含翌日自助式豐盛早餐，大廳迎賓茶點佐Happy Hour無限暢飲，加碼贈送迎賓點心水果盤及免費Mini吧飲料。一泊二食日式溫泉雙人客房每晚早鳥價9,500元起，晚餐是主廚為新春團圓時刻特別準備的頂級龍蝦海陸鍋物雙人套餐，內容有啖新鮮活龍蝦搭配肥美干貝、東部海岸新鮮上岸鮮魚片、加上Prime等級的美國牛肉與台灣生技豬等，以上房價已包含每房每晚10％服務費及5％。