東埔溫泉季開鑼，遊客穿浴衣持火把逛大街。（信義鄉公所提供／廖志晃南投傳真）

東埔溫泉季開鑼，重頭戲穿浴衣持火把逛大街。（信義鄉公所提供／廖志晃南投傳真）

東埔溫泉季開幕日，精彩表演節目好戲連台。（信義鄉公所提供／廖志晃南投傳真）

南投溫泉季─玉山戀、東埔情，8日在信義鄉東埔溫泉廣場開鑼，並安排彩虹瀑布步道導覽及馬告香氛體驗，還有重頭戲穿浴衣、持火把繞行東埔大街，為溫泉季揭開序幕；葡萄馬拉松則將於10日，在信義鄉農會梅子夢工廠開跑。

東埔溫泉季隆重登場，包括縣府祕書長洪瑞智、觀光處長陳志賢、信義鄉長全志堅，中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、水利署第4河川局長李友平等人都共襄盛舉。

開幕日好戲連台，創意踩街由東埔國小森巴鼓隊帶頭，依序為依奴利舞團、喵喵女孩肚皮舞團、優尼克當代馬戲團、泡泡藝術表演、伊斯昂原住民文化藝術團等；舞台表演則邀請虹古樂團、ALISA樂舞團、張心傑等表演團體，現場還有信義鄉手工藝品及農特產展售。

今年11月30日前，東埔溫泉區推出溫泉旅遊套票，購買住宿券另外加贈香菇及木耳等山產伴手禮，歡迎全國遊客體驗信義之美；東埔溫泉區業者，也推出各項優惠好康，讓遊客盡情享受原民風情及高山峻嶺勝景。

信義鄉長全志堅表示，東埔溫泉觀光資源豐富，遊客可走訪東埔吊橋、彩虹瀑布、情人谷、沙里仙林道、父子斷崖、乙女瀑布、雲龍瀑布、八通關古道等，都是觀察生態、欣賞高山美景的絕佳景點，漫步山林之中，呼吸森林散發的芬多精，享受泡湯之後寧靜的森林浴，讓人俗慮全消。