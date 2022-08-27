遭土石掩埋13年的台東紅葉溫泉，經2年重建後風華再現。（莊哲權攝）

遭土石掩埋13年的台東紅葉溫泉，經2年重建後風華再現。（莊哲權攝）

13年前遭莫拉克風災土石掩埋的台東縣紅葉溫泉，由台泥綠能和雲品國際攜手，歷時2年重建，27日起試營運，預估每年創造10萬觀光人次，不僅重現紅葉溫泉觀光產業，也發展地熱綠能發電，年發電約876萬度，可提供2400戶家庭使用。

延平鄉紅葉溫泉2009年莫拉克風災被土石淹沒，2年前由台泥綠能及雲朗集團旗下的雲品國際攜手開發「紅葉谷綠能溫泉園區」，前者開發地熱發電，後者經營溫泉區興建溫、冷泉、SPA、餐廳，即日起試營運，台東縣副縣長王志輝、延平鄉長胡黃廣文、台泥綠能董事長呂克甫、雲品國際董事長盛治仁都出席。

園區內有溫泉戲水區、獨立餐廳，展場有26個品牌進駐，其中23個來自台東縣與延平鄉。同時雲品也和在地民宿業者合作，成立訂房平台，預估每年為延平鄉創造近10萬觀光人次。

發電部分，台泥綠能目前在中油鑽探團隊協助下，將在9月底展開1700公尺的鑽鑿，預計2024年底完工商轉，每小時能夠發電1000度，1年則發電量約876萬度電，約等同可提供2400戶家庭使用。園區特別規畫「紅葉谷地熱鑽井展」民眾參觀，深入了解地熱發電與再生能源。

延平鄉蘇姓居民表示，13年前曾經在紅葉溫泉打工，沒想到莫拉克風災淹沒了一切，現在看到紅葉溫泉以嶄新面貌重現，真心期待能夠帶動地方發展。

「紅葉谷綠能溫泉園區」有近2.5公頃溫泉戲水區與餐廳，未來還有1.1公頃露營區，試營運期間提供1000個免費泡湯名額給延平鄉，未來延平鄉民泡湯門票250元、紅葉村民150元，一般門票含餐1000元，可泡湯戲水3小時。