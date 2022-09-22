南投縣府召開「南投溫泉季‧幸福湯旅」記者會，宣布24日溫泉季系列活動登場。（楊靜茹攝）

北港溪、東埔及埔里福興溫泉區，都擁有獨特的人文風情。（楊靜茹攝）

南投縣府今天召開「南投溫泉季‧幸福湯旅」記者會，副縣長陳正昇表示，微涼的秋天是泡湯、登高健行最佳季節，24日由埔里登高健行趣打頭陣，邀民眾到能高大圳瀑布健行，規畫4公里大眾級、7公里挑戰級路線，其中挑戰級路線由跑山獸創辦夫婦帶路並進行越野知識解說。

陳正昇說，縣內國姓鄉北港溪溫泉區、信義鄉東埔溫泉區及埔里鎮福興溫泉區三大溫泉區，都擁有獨特的人文風情，提供民眾泡湯之餘，也能進行深度的山林之旅。南投縣溫泉季系列活動24日開鑼，由「埔里登高健行趣」率先登場，緊接著10月1日「北港溪溫泉嘉年華」，10月8日「玉山戀、東埔情」壓軸。

南投縣觀光處指出，埔里溫泉季結合能高大圳瀑布健行活動，規畫4公里大眾級、7公里挑戰級兩條路線，大眾級路線從埔里福興溫泉遊客中心出發，經能高親水公園，前往能高瀑布後折返；挑戰級路線則從能高瀑布續行至終點慶安宮折返，全程由跑山獸創辦夫婦羅勃·依婉和Petr帶領並進行越野知識解說。

北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋說，10月1日接續登場的溫泉嘉年華，當天下午2時前泰雅渡假村免費入園，現場有溫泉美食及農特產展售，隔天舉辦溫泉養生健走，帶民眾感受北港溪客家及原民文化風情。

信義鄉公所強調「玉山戀、東埔情」除了知名的浴衣火把踩街，活動當天將有布農族祈福儀式，以及烤大豬、小米酒等原民美食，活動詳情可搜尋「樂旅南投」臉書粉絲團。